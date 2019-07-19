Владивосток, , 05:20 — REGNUM

Примгидромет объявил штормовое предупреждение в связи с выходом к Приморью тайфуна «Данас», который, как ожидается, принесёт месячную норму осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тайфун

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Синоптики прогнозируют, что 21 и 22 июля на территории Приморья пройдут сильнейшие проливные дожди и ветер порывами до 30 м/с. Ожидается, что в эти дни могут выпасть осадки до 140 мм, что составляет месячную норму для Приморья. Наибольший удар стихии придётся на южную часть Приморья, к которой территориально отнесён и Владивосток. Высота волн в заливе Петра Великого может составить 2,5 — 3 метра.

В реках ожидается подъём уровня воды до 2 — 3 метров. Специалисты опасаются, что такой уровень воды может разрушить некоторые мосты, находящиеся в предаварийном состоянии. Наиболее паводкоопасные районы Приморья пребывают в готовности к отражению удара стихии. История прохождения через Приморья тайфунов показывает, что более всего страдают от наводнений Чугуевский, Уссурийский, Хасанский, Пограничный, Лазовский, Партизанский, Ханкайский и Шкотовский районы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в приамурском городе Благовещенск сильнейший ливень практически парализовал целый город. Не справляющаяся с большим потоком воды ливнёвая канализация стала причиной затопления улиц, подвалов домов и частных угодий. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было задействовать дополнительные резервы для ликвидации последствий стихии.