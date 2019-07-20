Владивосток, , 13:21 — REGNUM

Повышенный режим готовности введён на Дальнем Востоке в связи с приближением тайфуна «Данас». Об этом 20 июля сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В режиме повышенной готовности находятся спасательные службы прибрежных регионов Дальнего Востока. Это связано с приближением к территории Приморья тайфуна «Данас».

На территории Дальневосточного Федерального округа в ближайшие двенадцать часов ожидаются мощные дожди. Количество осадков может составить до 80 мм и более. Дожди будут идти при сильном ветре, скорость которого составит от 13 до 23 м/сек.

На реках не исключается паводок с поднятием уровня воды до трёх метров на отдельных участках. Высота волн в заливе Петра Великого может составить 2,5 — 3 метра.

Основной удар тайфуна «Данас», согласно прогнозам метеорологов, придётся на территорию Уссурийского района. Чтобы предотвратить подтопление, в Уссурийск были доставлены десять водоналивных дамб.

Метеорологи прогнозируют приход тайфуна «Данас» на территорию Приморья вечером 21 июля.

Ранее ИА REGNUMсообщало о приближении к территории приморского края разрушительного тайфуна «Данас».

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