Токио, 21 июля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Toyota подписали соглашение о совместной разработке прототипа пилотируемого лунного вездехода. Об этом сообщает пресс-служба Toyota.

BenutzerHPH Луноход

Совместный проект государственного аэрокосмического агентства и частной автомобилестроительной компании будет реализовываться три года. За это время JAXA и Toyota планируют разработать и протестировать несколько прототипов электровездехода, пригодного к использованию на поверхности Луны.

Ведущую роль в разработке будет играть недавно созданное подразделение Toyota, получившее название «Специализированный лунный исследовательский завод». К концу 2019 года штат этого подразделения будет доведён до 30 человек.

Ожидается, что разработанный вездеход будет доставлен на Луну в 2029 году в рамках реализации лунной программы JAXA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля зонд JAXA «Хаябуса-2» успешно собрал пробу грунта из искусственно созданного кратера на поверхности астероида Рюгу.