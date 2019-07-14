Токио, , 19:53 — REGNUM

Автоматическая межпланетная станция японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) «Хаябуса-2» успешно вернулась на орбиту вокруг астероида Рюгу после забора грунта с поверхности. Об этом сообщает пресс-служба JAXA.

Первые две пробы грунта были забраны с астероида Рюгу зондом «Хаябуса-2» в начале года, после чего зонд вернулся на орбиту вокруг астероида. Перед забором третьей пробы грунта с «Хаябуса-2» на поверхность астероида был сброшен ударный цельнометаллический заряд. 11 июля зонд успешно приземлился в образовавшийся кратер и забрал пробу грунта, которая позволит узнать состав глубинных слоёв Рюгу. 12 июля «Хаябуса-2» вернулся в исходное положение на орбиту вокруг астероида.

«Во время второй операции приземления мы получили огромное количество поддержки от очень многих людей. Благодаря вам мы смогли безопасно выполнить эту операцию. Большое спасибо!», — отметили в пресс-службе JAXA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоматическая станция «Хаябуса-2» покинет астероид Рюгу в ноябре или декабре 2019 года. Планируется, что зонд доставит на Землю пробы грунта астероида в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Зонд «Хаябуса-2» готовят к новой посадке на астероид