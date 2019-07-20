Анкара, 20 июля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли авиаудар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, в результате чего были «нейтрализованы» три человека. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на Минобороны Турции.

Ronnie Macdonald ВВС Турции

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районе Метина на севере страны. В сообщении говорится, что в ходе ударов, нанесенных в координации со штабом проведения операции Pençe, были также уничтожены «огневые точки и укрытия».

Как передавало ИА REGNUM, на территории Турции запрещена деятельность РПК, члены которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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