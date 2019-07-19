Анкара, , 12:42 — REGNUM

Министерство обороны Турции сообщило о «нейтрализации» шести членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, об этом 19 июля сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

В сообщении говорится, что налеты производились в рамках операции «Коготь», помимо живой силы противника также были уничтожены укрытия повстанцев, их склады с оружием и боеприпасами.

Напомним, термин «нейтрализован» применяется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, но также и к захваченному в плен или сдавшемуся добровольно. Целью подобного эвфемизма является нежелание раскрывать подробности спецопераций.

Рабочая партия Курдистана ведет борьбу с правительством Турции за право создания собственной автономии в рамках государства. Боевые действия продолжаются долгие десятилетия, число жертв превысило 40 тыс. человек.

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