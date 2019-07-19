Тулун, Иркутская область, 19 июля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообщался с членами одной из семей, пострадавших от мощнейшего наводнения в иркутском городе Тулуне. Об обстановке ему доложил вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео программа «Вести» Владимир Путин общается с пострадавшими от наводнения в Тулуне

Напомним, именно сегодня, 19 июля, власти Иркутской области известили о выдаче первых шести жилищных сертификатов пострадавшим от наводнения. И семья, с которой общался глава государства, оказалось из числа этих шестерых счастливчиков.

Читайте также: Первые пострадавшие от потопа в Приангарье получили жилищные сертификаты

Владимир Путин поинтересовался, почему кашляет ребёнок и есть ли у семьи желание съездить отдохнуть.

«Поезжайте, отдохните», — рекомендовал российский президент.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. В воде оказались свыше 10 тысяч жилых домов, в которых проживает более 38 тысяч человек. Наиболее серьёзной остаётся ситуация в Тулуне, где до сих пор подтоплены десятки домов.

Читайте также: В иркутском городе Тулуне всё ещё затоплены десятки домов

Владимир Путин прибыл сегодня в Братск, откуда на вертолёте отправился в Тулун и близлежащие населённые пункты. Позднее он проведёт совещание с членами российского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предыдущий визит в затопленное Приангарье Владимир Путин совершил 29 июня. В ходе этого визита он распорядился как можно быстрее решить вопрос с жильём для пострадавших и восстановить социальные объекты.