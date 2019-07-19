Тулун, Иркутская область, , 08:15 — REGNUM

ГУ МЧС по Иркутской области сегодня, 19 июля, уточнило данные о последствиях мощнейшего наводнения, накрывшего регион с 26 июня 2019 года. Согласно официальным данным, в настоящее время в воде находится 31 жилой дом, расположенный в низменной части города Тулуна.

Также известно, что за последние сутки 15 граждан обратились к специалистам за психологической помощью, а всего пострадавшим жителям помощь специалистов потребовалась в 767 случаях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Вода повредила более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек. Сегодня, 19 июля, российский президент Владимир Путин проводит в Братске совещание «О мерах по ликвидации последствий наводнения».