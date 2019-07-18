Симферополь, 18 июля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июля, на Крымском мосту под сводами арки сомкнулись финальные звенья рельсов, которые строители укладывали со стороны Керчи и Тамани. Как сообщили в информационном центре «Крымский мост», сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой.

Most.life Крымский мост

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«Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы — их будет более 3 тысяч — шлифуются», — уточнил руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

На мосту ещё предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого пути. После этого рабочие приступят к установке железнодорожной автоматики — устройств сигнализации, централизации и блокировки. А уже перед началом эксплуатации моста — в конце 2019 года — будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Напомним, автодорожная часть Крымского моста заработала в середине мая 2018 года. За 14 месяцев через Керченский пролив проехало более 5 млн машин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. На главном участке была проведена стыковка двух звеньев — «Тамань» и «Керчь». Длина участка составляет 19 км, для этого было уложено пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Как заявил в ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин, работы идут по плану и железнодорожная часть Крымского моста будет построена вовремя — в конце 2019 года.