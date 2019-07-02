Симферополь, 2 июля 2019, 14:07 — REGNUM
Более половины отдыхающих приехали в Крым по мосту через Керченский пролив. Об этом 2 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook.
По его словам, средняя загрузка средств размещения, составила 70%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что с начала 2019 года Крым посетили более 2 миллионов 200 тысяч туристов, что на 11% превышает уровень прошлого года. При этом более 200 тысяч туристов прибыли с Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму заявили о наплыве туристов с Украины