Симферополь, , 14:07 — REGNUM

Более половины отдыхающих приехали в Крым по мосту через Керченский пролив. Об этом 2 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook.

«57% отдыхающих приехали на полуостров по Крымскому мосту. Отмечу, что с начала года по мосту к нам приехало около 760 тысяч автотранспортных средств, в том числе около 12,6 тысяч автобусов», — отметил Аксёнов.

По его словам, средняя загрузка средств размещения, составила 70%.

«В пяти регионах она превышает средний уровень. Это Бахчисарайский район (90%), Евпатория (84%), Саки (83%), Алушта (82%), Ленинский район (75%)», — добавил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что с начала 2019 года Крым посетили более 2 миллионов 200 тысяч туристов, что на 11% превышает уровень прошлого года. При этом более 200 тысяч туристов прибыли с Украины.

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