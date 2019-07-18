Самарская область, 16 декабря, 2004, 18:27 — ИА Регнум. 15 декабря в здании Правительства области состоялось очередное заседание Координационного Совета "Партнерство по противодействию коррупции в Самарской области". Напомним, что программа "Партнерство по противодействию коррупции в Самарской области", инициатором разработки которой выступил губернатор Самарской области Константин Титов, действует в губернии с 2001 года. Активную поддержку программе оказывает Агентство международного развития MSI. Все заинтересованные в противодействии коррупции стороны - представители власти, некоммерческих организаций (НКО), предприниматели - объединись в коалицию и вошли в состав Координационного Совета, председателем которого является генеральный директор ОАО "Терпостепс" Сергей Савельев.

В работе заседания также приняли участие члены Совета: заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Юрий Мосыченко, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Самарской области Андрей Шухоров, председатель Самарского отделения общероссийского общественного движения "Развитие предпринимательства" Валерий Путько, президент общественной организации "Самарский Центр Права" Николай Гаврилов, заместитель председателя Самарского союза молодежи, координатор программы "Партнерство по противодействию коррупции в Самарской области" Маргарита Кирдяшева и другие.

Заседание началось с торжественной церемонии награждения победителей конкурса журналистских расследований. Грамоты и ценные подарки были вручены журналистам "Новой газеты" - Екатерине Антошкиной и Марии Крыловой, ТРК "СКаТ", газеты "Репортер".

Затем собравшиеся подвели итоги работы за 2004 год. С докладами выступили представители Правительства области, бизнес-сообщества, НКО.

Как отметил в своем докладе Юрий Мосыченко, в работе органов власти, как и ранее, важнейшей являлась работа по информационному обеспечению мер противодействия коррупции в Самарской области для достижения открытости и прозрачности власти. С 2002 года в Самарской области введено в практику открытое обсуждение наиболее важных законопроектов Самарской области (с опубликованием в СМИ), в частности, один из таких законопроектов - "Об областном бюджете" публикуется в газете "Волжская Коммуна". Основные параметры бюджета выносятся на обсуждение общественности и СМИ.

Вторым важнейшим направлением работы является реформирование государственной службы в Самарской области. Утверждена и реализуется согласованная с Минэкономразвития России Программа проведения эксперимента в сфере государственного управления в Самарской области. Одной из основных целей проводимого эксперимента является создание так называемых агентств на базе ряда структурных подразделений Правительства области - пилотных департаментов (министерств). Смысл создания региональных агентств заключается в необходимости передачи им ряда функций министерств, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности и оказанием государственных услуг.

Системная работа Координационного совета способствует более скоординированной деятельности правоохранительных органов и общественности в борьбе с коррупцией, отметил в своем выступлении Андрей Шухоров. Правоохранительными органами Самарской области в 2004 году принят ряд организационных и практических мер, направленных на активизацию борьбы с преступностью в сфере экономики и коррупции.

Органами внутренних дел области за 10 месяцев 2004 года выявлено 9083 преступлений экономической направленности, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более чем на 18% увеличилось число преступлений, уголовные дела по которым окончены производством и направлены на рассмотрения в суды.

Среди итогов года особо была отмечена работа некоммерческих организаций. Гражданская Адвокатура "Достоинство", действующая с 2002 года, продолжила оказание правовой и юридической помощи физическим и юридическим лицам в конкретных случаях при составлении юридических документов для подачи их в соответствующие ведомства, в том числе судебные инстанции. В период с января по октябрь от граждан поступило около 600 обращений, из них 50% - по теме проекта - бюрократические и коррупционные проявления.

Активно велось правовое антикоррупционное просвещение граждан и предпринимателей. С 31 мая по 6 июня в Самаре и Чапаевске прошла Третья Антикоррупционная Неделя - серия акций по противодействию коррупции, организованных некоммерческими организациями в рамках программы "Партнерство по противодействию коррупции в Самарской области". Усилиями Самарского Центра права в специально оборудованном и оформленном автобусе была организована передвижная юридическая консультация гражданской адвокатуры "Достоинство". Передвижная консультация работала в самых людных местах города. В течение пяти дней квалифицированную юридическую помощь получили 465 человек. Это превысило количество проконсультировавшихся за первую и вторую Антикоррупционные Недели в 2002 и 2003 годах, соответственно - 230 и 397 человек.

Подводя итоги работы, председатель Совета Сергей Савельев отметил, что 2004 год в плане противодействия коррупции был успешным и многое из задуманного осуществилось. Необходимо отметить, что в проект областного бюджета на 2005 году включена статья "грантовая поддержка антикоррупционных проектов". Тем не менее, в государственном масштабе проблема остается актуальной, поэтому в 2005 году предполагается дальнейшее развитие работы по противодействию коррупции, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Самарской области.