Осака, Япония, , 15:43 — REGNUM

Президенту РФ Владимиру Путину близки идеи либерализма, однако он против агрессивного навязывания этой идеологии в мире. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление российского лидера об изжившей себя либеральной идее, которое он сделал в интервью британской газете Financial Times.

Читайте также: Путин: Либеральная идея себя изжила

Как пояснил официальный представитель Кремля, в интервью FT Владимир Путин обращал внимание именно на проблему навязывания либерализма, что приводит к дискредитации этих идей самих по себе.

«Что касается самого Путина, то, безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма. Но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах», — отметил Песков.

Также по теме: В ЕС ответили на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Как сообщало ИА REGNUM, в недавнем интервью газете Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что так называемая либеральная идея изжила себя окончательно. По словам главы государства, нереалистичность её элементов уже признана рядом стран. По мнению российского лидера, существовать либерализм как идея может, однако не стоит думать, что он вправе быть «абсолютно доминирующим фактором».

С этим заявлением Путина категорически не согласился глава Евросовета Дональд Туск. Он отметил, что если говорить о том, что либерализм устарел, то с таким же успехом можно утверждать, что «устарели свобода, верховенство права и права человека», которые в Европе являются «важными ценностями».