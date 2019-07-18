Амстердам, 18 июля, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Нужно проявлять терпение и осторожность, чтобы расследование крушения малайзийского Boeing рейса МН17 над Донбассом в 2014 г. привело к установлению истины, сообщил голландский премьер-министр Марк Рютте во время церемонии по случаю пятой годовщины катастрофы.

Defensie.nl Похороны пассажиров рейса MH17

Напомним, Boeing-777 разбился над Донбассом 17 июля 2014 г. Как отмечают в российском МИД, эту катастрофу Запад превратил в «инструмент нечистоплотной политической игры».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что пока Кремль не в курсе содержания опубликованного в СМИ письма родственников погибших в авиакатастрофе Boeing 777.