Москва, , 13:37 — REGNUM

Крушение пассажирского самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе пять лет назад стало «инструментом нечистоплотной политической игры». Об этом говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел РФ, опубликованного 17 июля по случаю очередной годовщины со дня трагедии.

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В российском дипломатическом ведомстве отметили, что с первых же часов после катастрофы в адрес России и её руководства посыпались обвинения в гибели ни в чём не повинных людей.

«Все рабочие версии обоих следствий, инициированных в связи с катастрофой […] выбирались исключительно под задачу обоснования обвинений России в причастности к катастрофе. Все факты, полученные в их ходе, трактовались только под одним — обвинительным — уклоном», — отметили в МИД РФ.

В дипмиссии напомнили, что Россия с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, предоставляя всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17, в частности, по просьбе следователей рассекретили документацию по характеристикам ракет ЗРК «Бук» и доказали украинскую принадлежность ракеты.

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«К нашему сожалению, все эти уникальные данные упорно игнорируются в рамках следственных процедур и попросту замалчиваются в ходе информационных мероприятий Совместной следственной группы, которые всё более напоминают пропагандистские политические шоу», — отмечено в сообщении.

При этом в ведомстве заявили о сохраняющейся у Москвы готовности к сотрудничеству.

«Убеждены, что путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество», — заключили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно пять лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом потерпел крушение пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолёт упал в районе села Грабово в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли.