Александр Беглов: Владельцы захламленных территорий будут наказаны
Санкт-Петербург, 17 июля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Владельцев захламленных территорий может ждать уголовная ответственность. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов в рамках рабочего объезда Невского района.
Временно исполняющий обязанности главы города отметил, что затраты городского бюджета на рекультивацию одной несанкционированной свалки по себестоимости равны строительству одного детского сада. В Петербурге, по данным общественных организаций, 36 таких свалок.
«По стоимости это 36 детских садов», — сказал Александр Беглов, подчеркнув при этом, что собственники участков, стремясь сэкономить собственные средства, фактически крадут их у всех петербуржцев.
Временно исполняющий обязанности губернатора осмотрел свалку на Советском проспекте. По его поручению въезд автотранспорта на территорию свалки ограничен, она оснащена видеокамерами, которые фиксируют номера машин и попытки выбросить мусор.
Александр Беглов поручил в течение недели оценить экологическую опасность территории, в частности выявить класс опасности отходов для выбора соответствующих вариантов утилизации и транспортировки. Уже в сентябре с этой территории должны быть вывезены отходы. Окончательная рекультивация земли будет проведена в следующем году.
Александр Беглов также проконтролировал реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», посетив территорию заброшенного Ивановского карьера, где создается новое общественное пространство. Работы идут полным ходом, и уже к первому сентября жители района получат новую культурно-развлекательную зону. Проект благоустройства сада у Ивановского карьера отличается от типового. Он включает детские и спортивные площадки, обзорную локацию с амфитеатром, велодорожки.
Комитет по благоустройству высадит в будущем саду более 700 деревьев, 4,5 тысячи кустарников, а также приведет в порядок прибрежную зону.
Благоустройство общественных пространств сегодня является самым популярным запросом горожан в рамках проекта «Родной район» и при обращениях в социальных сетях. Такие проекты буду реализованы во всех районах.
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