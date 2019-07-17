Рим, 17 июля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини выразил готовность ответить на вопросы депутатов по так называемому «русскому делу», но только тогда, когда в этом деле появится конкретика, передает Mediaset в среду, 17 июля.

Fabio Visconti Маттео Сальвини

По словам Сальвини, он не намерен «отчитываться о чьих-то фантазиях». Прокуратура проводит расследование, как только будут конкретные вопросы, он готов на них ответить, сказал вице-премьер.

Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии, глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.

Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам. Савоини уже был вызван в прокуратуру, но отказался от дачи показаний на этой стадии процесса. Еще один участник разговора в ресторане «Метрополь» заявил журналистам, что ничего противозаконного в этой беседе не было.

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