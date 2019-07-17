Магадан, 17 июля, 2019, 06:47 — ИА Регнум. Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что возникла непростая ситуация с финансированием расходов на зарплату учителям и воспитателям с начала учебного года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

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«Хочу заметить, что проблема с выплатой зарплаты — не только города, но и всей области. Если город нуждается в 440 млн рублей, то на все школы области необходимо около 600 млн. Нужно изыскать эти средства, внести изменения в бюджет», — заявил мэр Магадана.

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При этом министр образования Колымы Анжела Шурхно опровергла его опасения, убедив, что все всё получат после проверки:

«Что касается города Магадана, то существенно разнятся цифры, которые были представлены в начале года и сейчас — произошло увеличение запрашиваемого объёма в два раза. Мы отрабатываем вопрос с городскими властями и до 25 июля закончим проверку представленных данных. Дополнительные средства будут выделены всем муниципалитетам в полном объёме».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Колымы Сергей Носов в ноябре 2018 года распорядился повысить зарплаты бюджетникам, которые не превышают 40 тыс. рублей. Но деньги находятся с трудом.