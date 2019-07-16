Вильнюс, 17 июля, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Появление возможности для жителей 53 стран посещать Калининградскую область по бесплатным электронным визам в Литве восприняли с большой тревогой, продемонстрировав горячую готовность отразить «угрозу». О том, что предпринимается в Литве в целях того, что исполнители, видимо, считают контрпропагандой, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Размах и частота публикаций в литовских СМИ выдают четко нацеленную антироссийскую кампанию. Из данных публикаций литовский гражданин узнаёт много нового о Калининградской области, как то: по пересечении границы он будет завербован, Калининградская область — центр пороков, убитой инфраструктуры, бедности, серости, зомбированности, скудоумия, военной атрибутики и «совка». Некоторые публикации, видимо, в расчете на различную целевую аудиторию запугивают читателя противоречивой информацией, например, дикими очередями на таможне или отсутствием очередей на таможне, потому что никто туда не хочет ехать.

Спрашивается — зачем это России? Ответ есть и на это: ее граждане очень тоскуют по Литве, свидетельством чему литовские продукты на рынке Калининграда — естественно, продающиеся тайно. А, как водится, для другой целевой аудитории есть второй вариант ответа — этими бесплатными визами литовцев просто хотят соблазнить и повлиять на них. Наверное, ради сыра?

Читайте подробности в статье Олега Михайлова «Наркоманы, шпионы»: в Литве кампания с призывами не посещать Калининград».