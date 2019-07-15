15 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Олег Михайлов, , 13:30 — REGNUM

В Литве продолжается активная кампания в СМИ с призывами к жителям не пользоваться возможностью посещения Калининградской области по бесплатным электронным визам, которые жителям 53 стран, включая граждан Литвы, стали выдавать с 1 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Если отдельные публикации в первые дни начала работы новой системы ещё можно было списать на редакционные материалы, то, спустя две недели, к сегодняшнему дню 15 июля, можно предполагать, что проводится скоординированная пропагандистская кампания. ИА REGNUM собрало и приводит перевод на русский язык основных тезисов кампании, регулярно повторяющихся в литовских СМИ. Литовскую аудиторию запугивают не только тем, что, как только гражданин пересечёт границу с Россией, он тут же будет завербован спецслужбами, но и тем, что жители региона недружелюбные, везде сплошная наркомания, алкоголизм, нищета, общество милитаризованное, не знает иностранных языков, инфраструктура буквально «убитая», а за каждым углом скрываются новые опасности.

«После того, как Россия упразднила платные визы в Калининград, направляющиеся туда литовцы должны быть осторожны и заранее приготовится к рекламе советских времён. (…) Местные жители, как будто загипнотизированные, тоскуют по «тем временам», — пишет литовский портал Delfi.

В публикации утверждается, что на каждом углу в Калининграде — сплошь советские символы, памятники вождям, танки, а у жителей развит «комплекс оторванного братишки», региона, который зажат в тисках Евросоюза. Автор удивляется даже «советскому кафе» в центре города.

«Сейчас ничего хорошего. Из-за этой вашей Литвы мы отрезаны от Москвы. Раньше садишься в поезд и едешь за центы (так в тексте — прим), а сейчас визы, какие-то пограничники. Одни проблемы, вот и перестала путешествовать», — приводит автор слова некой продавщицы на рынке, о которой он делает вывод: «верю, что эта женщина ничего плохого не имела ввиду и, наверное, она не работает ни на какие спецслужбы». Однако в этом выводе он засомневался после диалога с неким таксистом, который всю дорогу хвалил президента РФ Владимира Путина и злился на Литву.

«Три алкоголика на центральной площади Калининграда, площади Победы, в середине дня пили водку. Пили, и что-то пели», — продолжает описывать «ужасы» автор публикации, но про медведей и балалайки на центральных улицах, как ни странно, не упоминает. И даже добавляет, что к выпивавшим быстро подоспел наряд полиции.

Материал заканчивается «зарисовками» про «старый уклад во дворах» спальных районов, где «активисты и бабушки на лавочках обсуждают политику» и другими «диалогами» уличных торговцев ягодами.

Портал литовской газеты Lietuvos rytas, тем временем, описывает процедуру получения бесплатной электронной визы. Признавая, что заполнение анкеты не отнимает много времени, автор удивляется вопросам.

«Рассмешил вопрос рядом с окном имени и фамилии — о других именах и псевдонимах. Неужели нужно указывать, что в школе тебя называли Бульба или Аппендицит?», — пишет он.

Заговор автору увиделся и из-за автоматического появления даты рождения при заполнении анкеты. «Может, это всё же заслуга всемогущего интернета?», — рассуждает он, очевидно, не подозревая, что личные данные навечно прописываются в памяти твоего личного компьютера, с которого ты сам сотни раз покупал билеты и заполнял прочие формы, вписывая в том числе и собственную дату рождения.

«Преодолев» все трудности, оказавшись в Калининграде, автор пишет о множестве военных символов буквально на каждом углу, сопровождая свои слова фотографией танка Т-34 на улице Соммера. Но, всё же, нашёл он и спортивный объект, дорогой литовской душе — баскетбольную площадку под мостом на острове. Правда, утверждается в публикации, её сделали, чтобы «изгнать наркоманов». «Теперь наркоманы с самого утра собираются чуть дальше, на другой стороне», — пишет автор.

В публикации утверждается, что электронные бесплатные визы в целом не вызвали ажиотаж литовцев, туристы не желают ездить в российский регион, а как доказательство — очередей на границе нет.

Правда, с таким утверждением спорит другая публикация опять на портале Delfi.

В ней описывается не просто «ужасная» туристическая инфраструктура региона, но и «очереди на границе» вместе с отвратительной работой таможни, сотрудники которой «не знают английского языка».

В первые дни начала работы нового порядка проезда в Калининградскую область для граждан 53 стран, в литовских СМИ появились робкие публикации о регионе, как новом направлении «для шоппинга». Однако спустя две недели такие безответственные для литовского общества посылы «разоблачили» в других публикациях. Портал lrytas. lt пишет про «шокирующие» цены, например, на сыр. «Самый дешёвый — 7 евро (504 руб.)», — ужасается автор очередной публикации.

При этом новый порядок совершенно точно создан для влияния на Литву, уверен портал 15min.lt. «Калининград хочет соблазнить литовцев», — выделяя этот посыл в заголовке, пишет издание.

Портал Delfi в ещё одной публикации это как бы «подтверждает». Простые россияне «тоскуют» о Литве. В публикации утверждается, что на Центральном рынке Калининграда огромное количество запрещённых литовских продуктов. Тут и молоко, сыр, мясо. Всё продаётся «из-под прилавка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, кампания по дискредитации порядка бесплатных электронных виз в Калининградскую область в СМИ Литвы началась с первых дней работы новой системы.

Заявлялось о якобы готовящихся провокациях против граждан Литвы на границе. О том, что любой, кто въедет в российский регион, может стать объектом вербовки спецслужб, и в целом об «отсутствии доверия к России» и многочисленным угрозам.