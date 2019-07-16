Горно-Алтайск, 16 июля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 июля провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. Обсуждалась текущая ситуация в регионе и приоритетные направления его социально-экономического развития.

Официальный сайт президента России kremlin.ru Владимир Путин встретился с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым

Алтайский глава рассказал о наиболее сложных проблемах региона, в числе которых назвал очень большой уровень безработицы — выше среднероссийского в два с половиной раза, а также самые низкие в СФО доходы населения.

«Проблема безработицы и низкий уровень доходов — самая большая проблема, которую надо решать. Высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию: киловатт-час для юрлиц — восемь рублей, для населения — до пяти. Опять самый высокий [тариф] в Сибирском федеральном округе, повторюсь, при самых низких доходах», — сообщил он.

Кроме того, в число самых острых проблем региона врио главы отнёс необходимость ремонта школ, детских садов и больниц, а также дефицит кадров.

«В отдалённые районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть это насущная социальная проблема», — добавил Хорохордин.

В качестве точек роста, которые позволят создать рабочие места, он назвал сельское хозяйство и переработку пищевой продукции, а также туризм и лесопереработку. Он заметил при этом, что президент высоко оценил туристический потенциал Алтая в ходе «Прямой линии», с чем согласился глава государства.

Упомянул он и про появление второго авиаперевозчика в республике, о чём сообщало ранее ИА REGNUM. По его словам, после прихода «Победы» в республику, тарифы на авиаперевозки стали доступнее. Хотя для алтайцев билеты всё-равно остаются дорогими, добавил он. К слову, на встречу в Москву он прилетел первым рейсом авиакомпании.

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Олег Хорохордин также рассказал, что по итогам встреч с жителями и лидерами общественного мнения был создан центр развития Республики Алтай, в работе которого участвуют политические партии, общественные организации, профсоюзы и простые жители.

«Решили сделать краткосрочную программу на пятилетку для решения именно этих насущных проблем. Так и назвали — «Программа развития Республики Алтай», и предложили всем участвовать. Активно участвуют. Решили отдельно сделать небольшую, но тоже краткосрочную программу развития туризма», — сказал врио главы.

Главной задачей, стоящей перед Республикой Алтай, по его словам, должно стать развитие без ущерба уникальным природным объектам, экологии, святыням и национальной культуре.

«Я с жителями разговаривал. Одни говорят, что надо развиваться, другие говорят: «Не трогайте природу». Надо найти этот баланс», — заключил он.

Напомним, Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы Алтая относительно недавно — 20 марта 2019 года. До него регион на протяжении 13 лет возглавля Александр Бердников. Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня врио объявил о своём намерении участвовать на выборах главы республики. По данным ВЦИОМ, он может надеяться на поддержку 59% жителей.

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