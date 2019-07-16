Москва, 16 июля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект, уточняющий понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля. Законодательное уточнение этого термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб интересам наших граждан, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он обратил внимание на абсурдные ситуации, когда людей привлекали к ответственности за покупку GPS-трекера для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.

Поправками устанавливается, что к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, «не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления таким функционалом или элементами индикации, отображающими режимы их использования, или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их функциональное назначение, и программное обеспечение с элементами индикации, отображающими режимы его использования и указывающими на его функциональное назначение, если им преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя».

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