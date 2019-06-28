Москва, , 04:59 — REGNUM

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки на продаваемые в России смартфоны и планшеты приложений российского производства. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленный в министерстве проект поправок к федеральному закону «О связи».

Как отмечается, разработанные Минкомсвязи поправки во многом повторяют законопроект, который был предложен в начале года Федеральной антимонопольной службой. При этом, указывает издание, ещё недавно само министерство официально выражало скепсис относительно эффективности подобных мер поддержки отечественных разработчиков.

По информации газеты, в проекте не указывается точное число приложений, которые должны быть установлены на устройствах, а лишь определятся тип необходимого ПО: поисковые системы, мессенджеры, карты и прочее.

Сообщается, что законопроект в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения.

Как передавало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба в феврале текущего года сообщала о разработке законопроекта об обязательной установке российского программного обеспечения на гаджеты. Согласно этому проекту, предустановка отечественного ПО должна стать условием выпуска устройств на российский рынок.