Калужская область, 16 июля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. В Калужской области принимаются меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду в результате работы нефтеперерабатывающего предприятия ООО «Первый завод», расположенного в посёлке Полотняный завод Дзержинского района. Как сообщил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ Владислав Васильев, общественные экологические инспекторы ОНФ совместно с представителями прокуратуры Дзержинского района и сотрудниками управления Росприроднадзора провели рейд в районе завода на предмет оценки негативного воздействия на окружающую среду.

Onf.ru Специалисты обследовали территорию, прилегающую к предприятию

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Это уже не первая подобная инспекция общественников в посёлок. Так, активисты с инициативной группой граждан, указавших в обращении к региональному отделению ОНФ на неблагоприятную экологическую ситуацию в населённом пункте, в том числе — на сильный запах в результате работы завода, побывали на месте опасного производства в середине июня 2019 года. Тогда специалисты обследовали территорию, прилегающую к предприятию, и обнаружили вытекающий из него ручей горячей воды. Выкопанное углубление на дне вскрыло залежи горюче-смазочных материалов, которые окрашивали стекающие потоки в чёрный цвет. Почва здесь была буквально пропитана мазутом. Кроме того, в районе ручья обнаружена масса засохших деревьев. На эти факты общественники обратили внимание представителей предприятия.

Повторный рейд показал, что указанную территорию уже рекультивируют. На участке, где протекал зловонный горячий ручей, высажены десятки саженцев сосны. Однако, как оказалось, масштаб загрязнения на самом деле больше, чем можно было предположить изначально.

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«Сразу за территорией завода обнаружены относящиеся к землям Гослесфонда территории, также загрязнённые по внешним признакам продуктами нефтепереработки. Кроме того, по округе распространялся резкий запах горюче-смазочных материалов. Как и в прошлый раз, наши экологические инспекторы зафиксировали засохшие деревья, что является маркером очевидной экологической проблемы. По всей видимости, все это явилось последствием разлива химических веществ», — пояснил Владислав Васильев.

По итогам анализов проб грунта, отобранных в ходе рейда с участием правоохранителей, специалисты государственной лаборатории оценят уровень загрязнения. Исходя из этих данных, а также ряда других показателей, будет установлена сумма нанесенного ущерба окружающей среде.

Ранее на основе материалов управления Росприроднадзора суд наложил на предприятие административный штраф в размере 250 тыс. рублей за нарушение природоохранного законодательства.