В Калужской области произошла экологическая катастрофа на реке Протве

Обнинск, Калужская область, , 15:35 — REGNUM В калужской реке Протве внезапно ухудшилось качество воды, что привело к массовой гибели рыбы. В связи с экологической катастрофой на Протве сотрудники МЧС обратились к жителям Обнинска и ближайших населенных пунктов с просьбой воздержаться от купания в реке до выяснения обстоятельства случившегося.

Как сообщили 14 июня корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации Обнинска, специалистами произведен отбор воды для проведения анализов, которые срочно направлены в Центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России. Результаты будут доведены до горожан и размещены на официальном портале администрации города не позднее 20 июня.

Одновременно прокуратурой Боровского района Калужской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как полагают местные жители экологическая катастрофа на реке Протве стала возможным из-за сброса неочищенных сточных вод в районе города Ермолино. Вместе с мёртвой рыбой на поверхности реки появилась некая белая пена, а воздух наполнился резким запахом. Одновременно заметно понизился уровень воды в Протве.