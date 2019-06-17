Под Калугой отходы птицеводческого хозяйства уничтожают реки Сечну и Угру

Калуга, , 13:44 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта призвали Росприроднадзор оценить ущерб от сбросов отходов птицеводческого предприятия в реку Сечну в Дзержинском районе Калужской области. Одновременно общественники призвали руководителей предприятия рассмотреть меры по очистке водоёма, сообщает 17 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на члена калужского регионального штаба ОНФ Владимира Потапова.

По его словам, активисты провели в Дзержинском районе ряд рейдов, в том числе совместно со специалистами национального парка «Угра» и журналистами. Проверки показали, что загрязненные стоки реки Сечны попадали в реку Угру, протекающую по территории одноименного национального парка. Также общественники обнаружили на берегу водоема иссиня-черные отложения. При этом, как выяснилось, местные жители используют воду из реки для хозяйственных нужд.

В начале июня 2019 года состоялось совещание по вопросу сбросов в реку Сечну с участием представителей природоохранных ведомств и руководства птицеводческого предприятия. Причиной возникшей ситуации участники встречи назвали недостаточный контроль со стороны технической дирекции предприятия за работой канализационно-насосной станции и клининговой компании, обрабатывающей оборудование и помещения цехов.

«В данной ситуации необходимо принять все меры, чтобы, во-первых, добиться прекращения загрязненных сбросов, во-вторых, исключить повторения подобной ситуации в дальнейшем. Речь идет о модернизации очистных сооружений. Кроме того, мы будем настаивать на проведении оценки нанесенного экологического ущерба, а также выполнении мероприятий по санитарной очистке пострадавшего водоема», — сказал Владимир Потапов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, крупнейший в регионе свиноводческий комплекс крестьянского фермерского хозяйства, расположенный в деревне Сосновка, сделал невыносимой жизнь жителей более пяти деревень Бабынинского района. Кроме того, сильно пострадала местная река Росвянка. Как жители указали в коллективном письме в Калужскую природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, река превратилась в зловонное болото. Смрад от свободно растекающейся навозной жижи заставляет селян даже летом держать окна и двери домов наглухо закрытыми. Они также жалуются на головные боли и тошноту. Свиными фекалиями насыщен и пруд в деревне Космачи. По словам жителей Бабынинского района, не за горами загрязнение навозом и главных водных артерий региона — рек Угры и Оки.

Читайте ранее в этом сюжете: Прощай, Угра?: калужская мегасвиноферма топит в фекалиях знаменитые реки