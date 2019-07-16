Москва, 16 июля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, последний день, когда акции ряда крупнейших российских компаний торгуются с дивидендами. Это значит, что уже завтра крайне вероятна их негативная курсовая динамика, которая может спровоцировать не только локальное снижение российских фондовых индексов, но и даже их коррекционный разворот, который, безусловно, отразится и на рубле, сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Особенно важно, что в этом сегодняшнем списке есть «тяжелые» акции Газпрома, который в середине мая 2019 года своими новостями об изменении дивидендной политики буквально спас от падения и российский рынок акций, и российскую валюту, отмечает эксперт.

«Так что вполне возможно, что в ближайшие дни мы станем свидетелями начала новой волны влияния «газового гиганта» на российский валютный рынок и рынок ценных бумаг, только на этот раз это влияние будет уже со знаком минус», — полагает Быков.

По его словам, сегодняшний день для рубля, вероятно, ещё будет нейтральным, и на фоне общего снижения торговой активности на глобальных рынках российская валюта будет торговаться в диапазонах, близких к текущим значениям: к доллару США 62,2−63,2 и к евро 70,2−71,2.