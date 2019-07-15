Вашингтон, , 23:34 — REGNUM

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что Косатый наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару США во втором квартале 2019 года. Теперь же он считает, что до конца декабря 2019 рубль подешевеет на 9% и доллар США будет стоить порядка 69 рублей.

Косатый уверен, что ослаблению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России. Также на российскую валюту повлияет прекращение эффекта от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.

Однако другие аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что прогноз Косатого — наиболее пессимистичный. 19 аналитиков Bloomberg уверены, что курс рубля к концу году снизится, но незначительно, возможно, доллар США к концу 2019 года будет стоит 65 рублей.

Напомним, что сейчас за доллар США дают 62,6 рубля.