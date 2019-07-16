Иркутск, 16 июля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в терпящем бедствие от мощнейшего наводнения Приангарье продолжает оставаться напряжённой. Зафиксирована гибель 25 человек, ещё восемь числятся пропавшими без вести. Подробности с заседания оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения в пострадавших от стихийного бедствия населенных пунктах, которое провёл в Иркутской области вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, сообщает официальный сайт региона.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

В наиболее пострадавшем от паводка городе Тулуне подтоплены 49 жилых домов, здесь проводятся водоотводные работы, но водоснабжение, газоснабжение и связь функционируют в полном объеме.

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«Нам нужно ускорять работу комиссии по восстановлению утерянного имущества, по восстановлению домов. Сегодня в правительство России поступил проект постановления, и будет принято решение направить деньги в Иркутскую область на возмещение строительства жилья», — подчеркнул Виталий Мутко.

Между тем в региональном МЧС РФ уточнили масштаб природного бедствия. В Иркутской области в результате продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили 10 890 жилых домов, где проживает 38 065 человек (из них 8489 детей) в 109 населенных пунктах. Также вода зашла в 48 социально значимых объектов и на 11 058 приусадебных участков. Пострадали 49 участков автодорог и 22 автомобильных моста.

«Восстановлен проезд по 20 автомобильным мостам, 46 участкам автодорог. В местах разрушенных паромных переправ функционируют лодочные переправы», — пояснил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Напомним, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область накануне, 16 июля. Вместе с губернатором региона Сергеем Левченко он побывал в Братске, где в санатории «Братское взморье» размещён пункт долговременного пребывания для пострадавших от паводка и в наиболее пострадавшем от наводнения городе Тулуне.

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