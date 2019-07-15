Братск, Иркутская область, , 08:02 — REGNUM

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетили в Братске один из пунктов долговременного размещения граждан, пострадавших в результате паводка. Как сообщает официальный сайт области, он расположен на базе санатория «Братское взморье». Там сейчас отдыхают 19 жителей Тулуна (из них 11 — дети) по путевке «Мать и дитя». Еще 46 человек (из них 14 — дети) проживают в пункте долговременного размещения.

Виталий Мутко и Сергей Левченко посетили пункт долговременного размещения граждан в Братске Правительство Иркутской области

В ходе встречи с пострадавшими обсуждались вопросы по выплатам положенных компенсаций и варианты предоставления постоянного жилья взамен утраченного.

«Люди, потерявшие дома, должны будут решить, останутся ли они в пострадавшей территории или переедут в другие населенные пункты области. За счет социальной выплаты гражданин имеет право на территории Приангарья приобрести жилое помещение на вторичном рынке или у застройщика, принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома, заключить договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном участке», — пояснили в областном правительстве.

Напомним, всего на территории районов, попавших в зону стихийного бедствия, организовано пять пунктов долговременного размещения. Люди будут находиться в них до решения вопросов с постоянным жильем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение постигло Иркутскую область с 26 июня. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в 10 900 жилых домов, в которых проживают 34 234 человека, в том числе 8074 ребенка. Также залило 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов) и 11 068 приусадебных участков. За медицинской помощью обратились 3212 человек.

Виталий Мутко уже приезжал в Иркутскую область 5 июля. Ему предстояло дать оценку ущербу жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры.

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