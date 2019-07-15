Братск, Иркутская область, , 06:19 — REGNUM

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко вновь прибыл в Иркутскую область, терпящую бедствие от мощнейшего паводка. Как сообщает официальный сайт региона, сегодня, 15 июля, он вместе с губернатором региона Сергеем Левченко работает в Братске, где в санатории «Братское взморье» размещён пункт долговременного пребывания для пострадавших от паводка.

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко работает в Иркутской области Правительство Иркутской области

После общения с пострадавшими в Братске чиновники отправятся в Тулун, где запланировано посещения ряда социальных объектов, многоквартирных домов, пунктов долговременного пребывания, а также осмотр котельной, моста через реку Ия, водозабора.

Вечером Виталий Мутко и Сергей Левченко проведут заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения в пострадавших от стихийного бедствия районах Приангарья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее сложной оказалась обстановка в Тулуне. Там вода преодолела десятиметровую дамбу и затопила треть города. На сегодняшний день подтопленными там остаются более 60 жилых домов, в которых проживают более 160 человек, в том числе 34 ребенка. Виталий Мутко уже приезжал в Иркутскую область 5 июля. Ему предстояло дать оценку ущербу жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры.

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