Ижевск, 15 июля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. В Удмуртии гибель пчёл с признаками отравления установлена на 40 пасеках граждан и индивидуальных предпринимателей республики в восьми районах: Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении ветеринарии республики.

Зинаида Серебрякова. Пасека. 1900

Материал с пасек, где была зафиксирована гибель насекомых, ранее был отправлен для проведения диагностических токсикологических исследований в лаборатории ФГБНУ «ФТЦРБ-ВНИВИ» (Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности) в Казани. В ходе исследований были получены результаты, которые подтверждают в подморе пчёл наличие остатков инсектицидов. Химикаты использовались для обработки полей и защиты посевов от вредителей.

В ведомстве отметили, что в отношении сельхозпроизводителей было вынесено постановление о привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил») в связи с несвоевременным уведомлением владельцев пасек о предстоящей обработке полей.

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Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России проблема с гибелью пчёл появилась в конце июня. На массовую гибель насекомых жаловались жители Башкирии, Татарии и Удмуртии ещё в двадцатых числах прошлого месяца.

В соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Автор обращения отмечает, что «в стране началась настоящая экологическая катастрофа», и приводит в пример десять регионов, в том числе в Приволжском федеральном округе — Нижегородскую, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области, Марий Эл и Мордовию. Обращение было также направлено на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина.

В середине июня гибель насекомых фиксировали в 12 районах Курской области, в конце июня к пострадавшим территориям присоединились семь районов Алтайского края.

Во всех субъектах страны ситуация схожая — гибнут пчёлы на личных пасеках, пчеловоды-промышленники не пострадали.

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При этом в минсельхозе Удмуртии заявляли, что ущерб от гибели пчёл в республике оценивается в 3 млн рублей, а в случае отказа от обработки посевов рапса инсектицидами ущерб может составить 33 млн рублей.

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В Россельхознадзоре пояснили, что массовая гибель пчёл наблюдается несколько лет подряд. Причём последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. У Россельхознадзора практически в полном объеме в 2011 году были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области, по инициативе Минэкономразвития эти процессы контролируются Роспотребнадзором и только в плодоовощной продукции, которая появляется на прилавках.