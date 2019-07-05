Ижевск, , 16:55 — REGNUM

За последнее время в Воткинском, Шарканском, Малопургинском, Увинском, Кизнерском, Вавожском и Алнашском районах Удмуртии зафиксирована массовая гибель пчёл. По словам главы минсельхоза республики Ольги Абрамовой, погибло 213 пчелосемей в личным подсобных хозяйствах, пчеловодов-промышленников проблема не коснулась.

Ущерб пчеловодов-частников оценивается примерно в 1,5 млн рублей, ещё 1,5 млн рублей — это недополученная прибыль из-за непроизведённого мёда.

Предположительной причиной, причём не только в Удмуртии, считают обработку инсектицидами рапсовых полей. Эту версию подтвердила и Абрамова.

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«На сегодняшний день причиной, скорее всего, является использование средств для защиты растений от насекомых, которое необходимо для технологической процедуры в любом комплексе выращивания сельхозкультур», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск». Она добавила, что активность пчёл спровоцировала ранняя весна. В то же время посевы рапса в этом году составили 12 тыс. гектаров.

Точную причину гибели пчёл определят по результатам лабораторных исследований специалисты главного управления ветеринарии. По словам руководителя Удмуртского НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Андрея Леднёва, в последние годы посевы рапса значительно увеличились.

«По законодательству сельхозпроизводителю полагается за несколько дней предупреждать об этих обработках, чтобы пчеловоды успевали закрыть своих пчел в ульях, и они не вылетали. В нормативной базе это все прописано, но на практике не всегда соблюдается, что и привело к этому трагическому событию», — отметил учёный.

Между тем в минсельхозе не планируют отказываться от посевов этой культуры.

«Для сравнения масштабов потерь: при отказе от обработки рапса ядохимикатами только по Вавожскому району, где расположены самые крупные площади посевов, ущерб от потери урожая мог бы составить 33 млн рублей», — уточнила Абрамова. Таким образом, можно сделать вывод, что для ведомства дешевле терять пчёл.

Пасечники отмечают, что массовый мор насекомых начался с 24 июня. Покупка пчёл осенью обойдётся значительно дороже, чем весной. Пчеловоды одного из хозяйств уверены, что обработка полей проводилась в период цветения культуры, что запрещено.

Председатель Удмуртского республиканского общества пчеловодов «Мед Удмуртии» Гелий Ломаев считает, что пчеловоды должны обращаться с судебными исками и требовать возмещения ущерба. Он рассказал, что на средней пасеке могло погибнуть от 50 до 100 пчелосемей, которые продаются по 5 тыс. рублей за каждую. В 1 тыс. рублей обойдётся покупка пчелиной матки, а их может быть около 50 единиц.

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«Но самое главное — это упущенная выгода. К осени, в среднем, каждая пчелосемья соберет около 40 кг меда, значит, 4 тонны меда не получил хозяин», — заключил глава общества пчеловодов.

В минсельхозе Удмуртии не видят причин резкого роста цен на мёд, ведь от общего числа пчелосемей в республике, которых около 70 тыс. пострадали лишь 0,3% и на объёмах производимого мёда это сказаться не должно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во многих регионах России проблема с гибелью пчёл появилась в конце июня. На массовую гибель насекомых жаловались жители Башкирии, Татарии и Удмуртии ещё в двадцатых числах прошлого месяца.

В соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Автор обращения отмечает, что «в стране началась настоящая экологическая катастрофа», и приводит в пример десять регионов, в том числе в Приволжском федеральном округе, Нижегородскую, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и Мордовию. Обращение было также направлено на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина.

В профильных группах пчеловодов в соцсетях идёт активное обсуждение проблемы, которая оказалась актуальной для многих регионов. В частности, с гибелью пчелосемей столкнулись в селе Потьма Мокшанского района Пензенской области, в Петровске Саратовской области, в Миллеровском районе Ростовской области, в деревне Кашка Тетюшского района Татарии, в Воронежской области. В середине июня гибель насекомых фиксировали в 12 районах Курской области.

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Накануне стало известно, что 50 пчеловодов Башкирии попросили прокуратуру провести проверку в связи с массовой гибелью насекомых. В один голос пасечники в регионах заявляют, что мор происходит из-за обработки химикатами полей рапса, которая проводится с нарушениями. В подтверждение своих выводов башкирские пчеловоды собираются представить упаковки из-под химикатов, на которых стоит пометка о II классе опасности, найденных в поле.