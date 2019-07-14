Анкара, 14 июля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Сделка о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, которую Турция ранее подписала с Российской Федерацией, является «важнейшим соглашением». Об этом, как передает портал Haberler, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ИА REGNUM С-400

«Важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал глава государства.

При этом Эрдоган добавил, что новые ЗРС С-400, предназначенные для уничтожения средств воздушно-космического нападения, улучшат оборонительные возможности Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Турция подписала контракт с Россией на поставку С-400. Сделка оценивается в 2,5 млрд долларов.

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