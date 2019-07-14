Москва, , 14:01 — REGNUM

В Турцию осуществлена очередная поставка компонентов российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает 14 июля пресс-служба Минобороны РФ.

«Четырнадцатого июля 2019 года … осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля первая группа компонентов для С-400 в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Контракт с Россией на поставку С-400, предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, Турция подписала в 2017 году. Сделка оценивается в $2,5 млрд.

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