Яньтай, Китай, 14 июля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.

Арест

В МИД Канады пока не раскрывают имя задержанного, консульские службы страны уже оказывают ему всю необходимую помощь. Также пока не сообщаются причины задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года двое граждан Канады были задержаны в Китае по подозрениям в шпионаже. Их задержали через несколько дней после ареста в канадском Ванкувере исполнительного директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу.

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