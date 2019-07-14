Чикаго, США, 14 июля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в полуфинале Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21).

Волейбольный мяч

В составе российской команды наибольшую результативность показал диагональный Виктор Полетаев, набравший 24 очка.

Таким образом, российские волейболисты вышли в финал Лиги наций, в котором сыграют с командой США.

Отметим, что сборные России и США уже встречались на групповом этапе. Тогда победу одержали американские волейболисты со счётом 3:0.

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