Чикаго, США, 12 июля 2019, 10:07 — REGNUM
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Франции в «Финале шести» Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:17).
В составе российской команды наибольшую результативность показал центровой Ильяс Куркаев, набравший 11 очков.
В следующем матче российские волейболисты сыграют с командой США. При этом и Россия, США уже обеспечили себе место в полуфинале, а потерпевшая два поражения сборная Франции покидает турнир.
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