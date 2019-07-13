Париж, 13 июля, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Во Франции в сентябре текущего года будет создано военно-космическое командование. Об этом, как передает Sud-Ouest, заявил президент страны Эммануэль Макрон во время выступления в здании министерства обороны Франции.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Космическое командование (во Франции) будет создано в сентябре», — сказал глава государства.

По его словам, данное решение было принято для того, что чтобы обеспечить «развитие и укрепление наших космических возможностей».

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля мэрия Парижа объявила о создании «Климатической академии» для просвещения молодежи по вопросам окружающей среды.

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