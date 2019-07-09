Париж, , 16:00 — REGNUM

Мэрия Парижа объявила о создании «Климатической академии» для просвещения молодежи по вопросам окружающей среды, сообщает Le Figaro.

«Париж создал «Академию климата» для просвещения молодежи после голосования в совете города 9 июля. Эти меры направлены на то, чтобы сохранить цели Парижского соглашения, принятого в декабре 2015 года», — заявила Селия Блауэль, помощник мэра Парижа по вопросам окружающей среды, добавив, что Париж, как и многие города, находится в чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в одном из своих заявлений говорил о «чрезвычайном положении» в стране в области окружающей среды и объявил о создании Совета экологической защиты.

Читайте также: Во Франции создан совет по экологической защите