Москва, 13 июля, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем поле переиграл команду «Сочи» в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Spartak.com «Спартак» vs «Сочи» 1:0

Героем встречи стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, забивший единственный мяч на 94-й минуте.

В матче второго тура «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» на своем поле примет санкт-петербургский «Зенит».

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