Санкт-Петербург, 11 июля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий «оборонку», во время осмотра экспозиции Объединенной судостроительной корпорации на Международном военно-морском салоне в Петербурге не стал осматривать модель авианосца «Ламантин» (проект 11 430Э), представленный проектно-конструкторским бюро «Невское» (входит в ОСК), передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Модель авианосца «Ламантин»

После торжественного открытия салона утром 11 июля Борисов вместе с президентом ОСК Алексеем Рахмановым, главкомом ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым, врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым и другими вип-гостями салона направился на стенды ОСК, где представлены модели надводных и подводных кораблей, разрабатываемых и уже выпускаемых предприятиями ОСК.

После осмотра нескольких моделей Алексей Рахманов, лично показывающий достижения ОСК, пригласил гостей к модели «Ламантина» со словами «здесь хорошо порассуждать о…». Однако Борисов отреагировал репликой «дальше пошли», не стал подходить к модели авианосца, развернулся и направился к другим экспонатам ОСК.

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Согласно проекту, корабль получит атомную энергетическую установку, водоизмещение «Ламантина» составит 80−90 тыс. тонн. Длина авианосца — 350 метров, автономность составит порядка 120 суток, скорость полного хода — 30 узлов. Экипаж — 2,8 тыс. человек. Срок службы корабля составит более 50 лет.

10 июля главком ВМФ адмирал Евменов заявил, что российский флот в перспективе получит атомный авианосец, но не в ближайшие годы. Первым делом нужно восстановить техническую готовность существующего авианосца «Адмирал Кузнецов».

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В свою очередь, Алексей Рахманов подтвердил, что ОСК в состоянии построить атомный авианосец, и готово заняться этим, как только такое решение примет руководство страны.