Прохоровка, Белгородская область, 10 июля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Дочь фронтовика из Прохоровки Марина Фомина ответила ведущему редактору исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свену Феликсу Келлерхоффу, призывающему снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в июле 1943 года. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она отметила:

Немецкие танки. Сражение под Прохоровкой. 1943

Курской дуге! Б итва же была! Танковая! Тут, в Прохоровке, есть поля, которые до сих пор не пашут — они напичканы железом и снарядами. Фашистам надо закрыть навсегда свои рты. Ещё памятники сносить предлагают! Да за одно то, сколько они погубили здесь народу, — прощения нет». Марина Фомина «Сколько же развелось негодяев, ставящих под сомнение победу на! Б

По словам Марины Фоминой, немцы в Прохоровку зашли в ноябре 1941 года, а ушли только в 1943 году.

О масштабах сражений под Прохоровкой можно судить и по одному из рассказов уроженца этих мест Николая Божкова. Когда шли бои под Прохоровкой, он был ребёнком, но теперь весьма хорошо изучил все места сражений.

«Когда я взялся пахать на тракторе полученную по указу Ельцина землю, то снаряды, мины, гранаты выпахивались во множестве. Как же так, — думал я, — пятьдесят послевоенных лет до меня колхоз и совхоз пахали эту самую землю и столько «добра»? А ответ был, что называется, на поверхности. Представьте себе, идет колхозный трактор, тащит плуг, выпахивает боеприпасы… Тракторист их увидит, только когда пойдет по второму кругу, когда эти боеприпасы для него, в этот раз, угрозы уже не представляют. Брать эти снаряды в руки и выносить с пашни — только рисковать и терять время. Это теперь каждый может определить по спутниковой навигации координаты снаряда и позвонить «112». Тогда звонить было некуда и не по чему.

собралось более десятка мин и снарядов. И это только тех, которые с толом и взрывателем. Безопасные — сбрасывались в металлолом без счета». Николай Божков В отличие от тех трактористов, я пахал уже собственную землю. Мне не лень было спуститься с трактора, взять снаряд и вынести его с поля. У леса под дубом за несколько лет с обрабатываемых мной тогда двух гектаров. Безопасные — сбрасывались в металлолом без счета».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что памятник погибшим 12 июля 1943 года в бою под Прохоровкой нужно снести, заявил журналист DieWelt Свен Феликс Келлерхофф, ссылаясь на военного историка Карла-Хайнца Фризера и архивные документы. Они утверждают, что в этом месте якобы не было большого танкового сражения и победы Красной Армии над войсками нацистов.

Напомним, посёлок Прохоровка Белгородской области является одним из самых известных в России мест боевой славы, там бережно хранят память о великой танковой битве. Отец Марины Фоминой — фронтовик Николай Васильевич Фомин — скончался в июне 2019 года. Он похоронен в Прохоровке.

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