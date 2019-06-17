Сходивший на смерть. Умер ветеран, которому помогли восстановить пенсию

Светлана Шаповалова, , 15:21 — REGNUM

В посёлке Прохоровка Белгородской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Фомин, которому весной 2018 года журналисты помогли восстановить получение пенсии. О трагическом известии корреспонденту ИА REGNUM сообщила дочь ветерана — Марина Фомина.

Напомним, после инсульта защитник Советского Заполярья не мог говорить и писать. И когда закончился срок нотариальной доверенности на получение его пенсии, возникла проблема. Ветеран на несколько месяцев остался без средств, потому что ни один нотариус не соглашался выдать новую доверенность. Хотя, несмотря на недуг, постигший Ивана Фомина, у него абсолютно сохранились сознание, память и аналитические способности. Фронтовику «светило» ещё несколько месяцев безденежья и нервотрёпка, а также немалые физические нагрузки, связанные с прохождением медкомиссии котороя бы признала его недееспособным.

Статья ИА REGNUM об этой истории, опубликованная накануне Дня Победы в 2018 году, вызвала широкий общественный резонанс, и фронтовику удалось справиться с бюрократической машиной. А вот с последствиями перенесённого инсульта Ивану Фомину справиться не удалось, не удалось дожить до своего 95-летия. В память об этом сильном человеке, попавшем на фронт 18-летним парнем и ставшим достойным защитником Советского Заполярья, предлагаем читателям ознакомиться с его прижизненным рассказом о военном времени.

Авианалёт, гибель, разрушения и перенапряжение

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Фомин родился 10 октября 1924 года в деревне Полянка (Татария). Это была семья крестьянина-середняка. Перед войной в октябре 1940 года Николай стал одним из первых, кто поступил в одну из школ фабрично-заводского обучения (ФЗС), где в рамках указа «О государственных трудовых резервах СССР» осуществлялась подготовка рабочих высокой квалификации с последующим распределением по предприятиям. В июне 1941 года он сдал госэкзамен на первую рабочую профессию и стал слесарем четвёртого разряда. Не успел получить документы об образовании, как грянула война.

Первые разрывы авиабомб, первые разрушения и первую гибель людей встретил будучи в городе Константиновка (Донбасс). Возраст Николая не подлежал призыву в армию. Он только провожал старших товарищей в военкомат и на железнодорожный вокзал, где прощались. Видел, как молодые парни штурмом брали военкомат и требовали зачислить их в армию и незамедлительно отправить на фронт бить фашистов. Патриотический подъём был неописуемый. На стекольном заводе, где учился и работал Николай, остались только новоиспечённые работяги, женщины да пожилые мастера. Предприятие выпускало продукцию до августа 1941 года, вплоть до приближения немецких войск. Затем оборудование было демонтировано, загружено в железнодорожные вагоны и отправлено в эвакуацию на восток. Николай вспоминал, что в самом начале пути были бесконечные авианалёты немецкой авиации, гибель людей, разрушения. Доехав до Казани, бывшие учащиеся ФЗО решили уволиться с эвакуированного завода и ребят определили на военный завод по производству пороха.

Это время в жизни страны было очень напряжённым, страна из последних сил боролась с врагом два первых года войны. Фронт требовал постоянного наращивания пороховой продукции. Рабочие месяцами не выходили с территории завода. Работали посменно, круглосуточно и женщины, и подростки. Заменив отцов и братьев, ушедших защищать Родину, выпускники ФЗО и ремесленных училищ обеспечивали фронт всем необходимым. Организм Николая не выдержал такого напряжения. Он заболел и летом 1942 года, уволившись с завода, уехал в родную деревню поправлять здоровье. Там он окреп и физически, и морально, а медкомиссия признала годным для несения военной службы.

Сплошной вой матерей

22 августа 1942 года Николай Фомин в числе 35 ребят был направлен в Ижевск. Многие матери призывников в тому времени уже получили сообщения о гибели, ранении, пропаже без вести отцов, братьев, близких родственников. Отправляли призывников на пароходе вверх по Каме. Во время посадки и отплытия от пристани был слышен не плач, а сплошной вой матерей: некоторые по грудь забредали в воду и бились в истерике.

По прибытию в Ижевск новобранцев расселили в огромных землянках и начали обучать военному делу. Уже тогда было ясно, что их готовят в качестве защитников Сталинграда, в направлении которого активно рвались фашистские дивизии. После двадцатидневной подготовки новобранцы получили новую форму, их стали формировать в маршевые роты. Но подразделение, где служил Николай, ещё до подготовки к маршу посетили представители Северного флота. Так Николай Фомин и еще несколько его сослуживцев, пережив непростой переезд в товарных вагонах, оказались в Мурманске. В пути следования было несколько налётов фашистских самолётов, бомбёжек, обстрелов, особенно в районе города Кандалакша, где фронт был близок к железной дороге.

Моряки — новобранцы

В Мурманск новобранцы прибыли 10 октября 1942 года. Основную часть прибывших определили в подразделения по подготовке радистов, телеграфистов, телефонистов и сигнальщиков для береговой службы. Занятия проходили в напряжённой обстановке. Учебное подразделение располагалось в четырёхэтажном здании бывшей средней школы. Поскольку налёты фашистских самолётов, особенно разведывательных «рам», происходили ежедневно, учеников часто поднимали по сигналу «воздушная тревога», и они бежали в убежища — простые окопы, вырытые на небольшом расстоянии от здания. В них приходилось сидеть по несколько часов.

12 ноября 1942 года подразделение, в котором служил Иван Фомин, подняли по тревоге и отвели строем в морской порт, где погрузили на транспортное судно, которое из Кольского залива вышло в Баренцево море. Капитан объявил, что они идут на полуостров Рыбачий, где им придётся защищать Родину.

«Малая Земля» и роковая ошибка штабистов

Рыбачий встретил моряков сурово. Во время разгрузки с палубы брёвен, доставленных для сооружения землянок, из-за сопок с солнечной стороны налетели два фашистских бомбардировщика и выпустили по кораблю бомбовый запас. Одна бомба врезалась в среднюю часть корабля, возник пожар. После того как бойцы справились с ним и залатали пробоину, новобранцам пришлось собирать с палубы останки своих погибших товарищей.

На этом неприятности не закончились. Штабисты, вместо того чтобы направить прибывших в отдельный батальон связи, заслали их в пулемётные батальоны, находившиеся на передовой линии фронта. В это время на Рыбачьем уже была зима и много снега, а солдаты в чёрных морских бушлатах и брюках демаскировали позиции пулемётов, и немцы стали обстреливать переднюю линию более целенаправленно. Несколько друзей Ивана Фомина были ранены и отправлены в полевой госпиталь. Только после этого роковая ошибка была исправлена и их перевели в 336-й отдельной роты батальон связи Северного флота, в котором Николай Фомин прослужил до дня демобилизации в апреле 1947 года.

Штабная рота и «походы на смерть»

Поскольку Иван Фомин окончил учебные курсы на отлично, то его направили в штабную роту, которая обеспечивала непрерывную связь командования Северного оборонительного района с подчинёнными войсковыми начальниками, а также участвовала в выполнении особых боевых операций. Полуострова Средний и Рыбачий составляли одно целое, объединённое узким перешейком. Они занимали важное стратегическое положение: прикрывали Северный морской путь с незамерзающим городом-портом Мурманск. Поэтому защите их от вражеских нападений придавалось огромное значение. Полуострова являлись краем правого фланга советско-германского фронта. За отважную оборону, стойкость и выдержку их ещё называли «Малой землей».

Линия фронта проходила по скалистому горному хребту Муста Пунтури (чёрные скалы). Гитлеровцы занимали выгодные позиции, с которых просматривали и простреливали все удобные подходы со стороны советских войск. Постоянно вели артиллерийские дуэли, а также осуществлялась высадка групп и отрядов советских моряков на вражеский берег, в тыл противника. В большей части боевых операций участвовал батальон связи, в котором служил Николай Фомин.

Летом 1944 года, когда советские войска готовились насести удар по противнику, необходимо было засечь расположение вражеских артиллерийских батарей. Для этой цели в тыл врага был направлен небольшой военный катер — морской охотник. Эти мероприятия назывались среди моряков «ходить на смерть». Курсируя вдоль берега катер подвергался обстрелу артиллерии врага. Связисты, находившиеся на катере, засекали выстрелы врага и корректировали ответы наших батарей.

В 1944 году встала задача освободить Советское Заполярье. Наступление было спланировано с 10 октября. К этому времени все воинские части и подразделения были сосредоточены на боевых линиях. Заняли свои места на командном пункте полуострова Средний командующий Северным оборонительным районом, командующий Северным флотом, член военного совета, начальник штаба. По представлению командира батальона Фомина определили ответственным за состояние связи на командном пункте.

Последующая биография Николая Васильевича Фомина после окончания Минской школы Министерства государственной безопасности была связана с работой в органах госбезопасности, где он дослужился до звания подполковника. Более 30 лет он являлся сотрудником ГКБ при Совете министров СССР, долгое время служил в Горно-Бадахшанской АО Таджикистана. В 50 лет Николай Фомин занялся бегом и в 61 год одолел марафонскую дистанцию. В 1995 году семья Фоминых переехала в Россию и оказалось в селе Вязовое, но затем переехала в Прохоровку.

Напомним, посёлок Прохоровка Белгородской области является одним из самых известных в России мест боевой славы, там бережно хранят память о великой танковой битве. 9 мая 2019 года стало последним Днём Победы, когда Николая Васильевича можно было лично поздравить с великим праздником. Редакция ИА REGNUM выражает искренние соболезнования родным Николая Васильевича.

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