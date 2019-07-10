Москва, 10 июля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июля, президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На совещание в Кремль приглашены глава Минфина РФ Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и др.

Также о состоянии в банковской сфере доложит председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подписания соглашений между правительством РФ и госкомпаниями о развитии высоких технологий.

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