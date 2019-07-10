Москва, 10 июля, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Рубль 9 июля подешевел к доллару и евро, незначительно укрепился к британскому фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 63,91 руб., евро/рубль — на 0,32%, до 7160 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,03%, до 79,65 руб. Потери рубля были небольшие, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Давление на него исходило от общего укрепления американской валюты на рынке Форекс, которая получила поддержку 5 июля после публикации данных по рынку труда США. Нефть торговалась в боковом тренде поэтому не оказывала влияния на рублёвые пары.

Рублю удалось укрепиться против британского фунта. Он упал до нового шестимесячного минимума против доллара США. Трейдеры продавали его на фоне неопределённости вокруг Brexit и растущих ожиданий снижения ставки Банком Англии. Из-за Brexit значительно снизились розничные продажи в годовом исчислении. Эксперты сходятся во мнении, что индекс ВВП Великобритании за II квартал может выйти отрицательным.

Сегодня, 10 июля, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,38%, до 64,72 доллара за баррель. Если по нефти сохранится повышательная динамика до открытия Мосбиржи, то тогда рублевые пары откроются небольшим снижением. Общий фон для рубля остается нейтральным.

Трейдеры ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом и публикации протокола последнего заседания FOMC. Всех интересует, насколько регулятор снизит ставку, и ждут от Пауэлла подсказок.

Поддержу рубль получает от роста индекса российских государственных облигаций (RGBI + 0,09%). В связи с этим по паре доллар/рубль ожидается продолжение консолидации в диапазоне 63,22−64,00 руб.

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