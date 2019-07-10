Хабаровск, 10 июля, 2019, 06:24 — ИА Регнум. На севере Хабаровского края, в Охотском районе, введён режим ЧС в связи с подтоплением дороги, ведущей в аэропорт Охотска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sakha.gov.ru Паводок

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В Охотском районе после обильных ливней из берегов вышла река Кухтуй. Вода затопила участок дороги, ведущей в аэропорт Охотска.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба правительства региона, ситуация улучшилась. Вода с проезжей части ушла, но движение по трассе пока затруднено.

В ближайшие дни дорогу начнут ремонтировать.

Паводки зафиксированы ещё в двух районах края: Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае сохраняется угроза подтоплений в муниципалитетах. Уровень воды в Амуре поднимается, однако пока, по данным регионального управления МЧС, ситуация не критическая.