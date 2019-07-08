Хабаровск, , 09:21 — REGNUM

В Хабаровском крае готовятся к возможному подтоплению. Угрозу создали прошедшие несколько дней назад сильные дожди. По данным региональное управления МЧС, уровень воды в нескольких реках в течение 48 часов достигнет опасных отметок. Ожидается, что уровень воды в Амуре у Хабаровска поднимется на полметра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Интенсивный подъём воды прогнозируется в Тугуро-Чумиканском районе, на реке Уда. К 9−10 июля уровень достигнет 650−700 мм при критическом — 750 мм. Есть вероятность подтопления покосов, огородов, низкопойменных местностей.

Уровень Амура у Хабаровска пока далёк от критической отметки. Ожидается, что в ближайшие 48 часов он поднимется до полуметра.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край пережил масштабное наводнение в 2013 году. Больше всего пострадали Комсомольск-на-Амуре, где люди сами сделали дамбу из подручных материалов и держали её руками несколько часов, а также Хабаровск, Нанайский район. В 2018 году наводнение ждали и к нему готовились, но угроза миновала.