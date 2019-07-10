Нижний Новгород, 10 июля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Следователи начали доследственную проверку по громкому «мусорному» делу садового товарищества «Родник», ряд участников которого может быть привлечён к ответственности на сумму почти 3 млрд рублей за нелегальную свалку. Следственный комитет после сюжета федерального телеканала даст «юридическую оценку бездействиям должностных лиц Росприроднадзора, не принявшим должных мер к ликвидации незаконной свалки». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

В эфире телеканала садоводы, которые получили от Росприроднадзора претензии на 2,8 млрд рублей, заявили, что «неоднократно обращались в различные органы власти с требованием ликвидировать незаконную свалку».

"Вместо этого сотрудники Росприроднадзора привлекли к ответственности граждан — собственников земельных участков, выписав им многомиллионные штрафы за загрязнение окружающей среды», — уточнили в пресс-службе, добавив, что по этому факту и организована доследственная проверка.

По её результатам действиям или бездействию, если таковое подтвердится, должностных лиц Росприроднадзора дадут оценку. По словам старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Юлии Скляровой, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, в июне 2019 года стало известно, что за несанкционированную свалку на территории садового товарищества «Родник» департаментом Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу претензии выставлены собственникам дачных участков. Пятерым гражданам, которые сообща владеют 38 участками общей площадью 1,2 га, предъявили разные суммы — от 15 до 400 млн рублей. Совокупный размер претензий составил 2,8 млрд рублей.

Таким кардинальным методом ведомство решило бороться с многолетней свалкой на площади 2,2 га, среди «обитателей» которой обнаружились в основном бой стекла, древесные отходы, строительные отходы. Во время брифинга замначальника ведомства Владислав Иванов отметил, что проблема является многолетней и ранее применяемые штрафные санкции на неё никак не повлияли, поэтому было решено выставить требование о добровольном возмещении причинённого ущерба и садоводам разослали претензии. По словам Иванова, далее спор будет рассматриваться судом, куда ведомство намерено обратиться.

В начале июля садоводы «Родника» пришли на личный приём к Владиславу Иванову, на котором заявили, что «считают себя в этой ситуации потерпевшими и не понимают, почему должны нести ответственность за то, что сделали другие люди». В пресс-службе департамента сообщили, что от намерений обратиться в суд ведомство не отказывается, а задача суда — установить истинных виновников.

«Ситуация в СНТ «Родник» не столь однозначна. Поэтому следующий шаг департамента — обращение в суд. В ходе разбирательств будут установлены истинные виновные, а невиновные освобождены от ответственности», — заявил замглавы ведомства, добавив, что свою задачу департамент выполнил и это помогло «сдвинуть вопиющую ситуацию существования на территории города масштабной несанкционированной свалки с мёртвой точки».

Известно, что на сегодня мэрия Нижнего Новгорода рассматривает вопрос о возможной рекультивации свалки с участием средств бюджета через включение объекта в одну из экологических программ.