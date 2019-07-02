2 июля 2019 | Время чтения 15 мин

Неделя с 24 по 30 июня 2019 года в Нижегородской области ознаменовалась небольшим скандалом в Заксобрании и многомиллиардным долгом, который был выставлен садоводам за нелегальную свалку. Также стало известно, кто лишился доверия из государственных и муниципальных служащих и был уволен, что произошло в камере, где умерла многодетная мать, и запасы какой рыбы потеряны на Волге. Также внимание было уделено нижегородскому гидроузлу и притязаниям актива миллиардера Дерипаски — ПАО «ГАЗ».

Алёна Скобеева, , 12:39 — REGNUM

Один из главных конфликтных проектов, против которого протестуют жители, — низконапорный гидроузел, призванный восстановить судоходство на Волге, снова попал в медиаповестку.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

В Москве прошёл третий Всероссийский водный конгресс, на котором обсудили актуальные проблемы восстановления сквозного судоходства на Единой глубоководной системе европейской части России, уделив внимание и гидроузлу.

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Напомним, вопрос не проектной отметки Чебоксарского водохранилища является спорным уже несколько десятилетий. Власти Чувашии, гидроэнергетики ратуют за подъём уровня с 63 до 68 метров, ссылаясь на обмеление Волги, власти Марий Эл и Нижегородской области — против, опасаются затопления территорий. Нижегородская сторона в качестве единственного варианта решения проблемы судоходства предложила возведение гидроузла, что вызвало протесты общественности, говорящей, что это приведёт к затоплению обширных территорий и ухудшению экообстановки, ведь в зону затопления попадут кладбища, скотомогильники и прочие не безопасные объекты. Активисты предлагали рассмотреть проект, поддержанный в 2015 году учёными РАН — создание в районе нижегородского Городца третьего шлюза, который выходит в Волгу существенно ниже двух существующих.

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На водном конгрессе прозвучало, что представители научного сообщества, за 40 лет исследований, пришли к выводу, что «из дюжины неоднократно рассмотренных альтернативных вариантов требуемую государственную задачу — создание гарантированных судоходных глубин на лимитирующем участке р. Волги, позволяет решить только строительство Нижегородского низконапорного гидроузла».

«Этот вывод подтверждён и протоколом состоявшегося 28 мая Научного совета РАН по водным ресурсам суши и решением совместного совещания Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета по экономической политике Совета Федерации «О вариантах обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге», прошедшего 17 июня», — отмечает пресс-служба Росморречфлота.

Нижегородцы с подобными выводами не согласны, продолжая протестовать. А пока идут споры, проектировщик готовит документацию для второй очереди — непосредственно водохранилища.

Отношения заказчика и проектировщиков не обходятся без судебных разбирательств. На прошлой неделе стало известно, что ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» не согласно с решением Арбитражного суда Москвы о выплате 54 млн рублей проектировщику — ООО «Техтрансстрой» из Самары. Заказчик ссылался на то, что он сделал «отказ от приёмки работ в связи с обнаружением превышения сметной стоимости над предельной стоимостью строительства». 1 августа 2019 года апелляционная инстанция рассмотрит жалобу госзаказчика.

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Инженер-гидротехник, доктор географических наук Алексей Беляков, комментируя катастрофическое в этом году обмеление Волги, отметил, что ситуация привела к ухудшение экологической обстановки и негативно отразилась на судоходстве, но решить проблему можно за счёт наполнения до проектного уровня Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ и «других способов решения этих проблем нет». Эксперт уточнил, что Волжско-Камский каскад «разорван двумя отсутствующими водохранилищами — Чебоксарским и Нижнекамским», хотя гидротехнические сооружения «давным-давно построены». В результате сооружения разрушаются из-за работы «в непроектном режиме, так как уровень воды стоит слишком низко».

По словам Белякова, «с учётом прогноза, в Куйбышевском водохранилище сделали предпаводковую сработку, то есть освободили тот объём, который нужен был бы для приёма большого половодья», а по требованию рыбников добавили рыбохозяйственный попуск, чтобы рыба на нижней Волге могла отнереститься на своих местах: «И после этих двух могучих попусков водохранилище не получило той воды, которую ждали… Теперь только остаётся ждать милости от природы, чтобы в бассейне Волги прошли ливни».

Эксперт напомнил, что Россия «заселена исключительно благодаря рекам», при этом гидроэнергетический потенциал страны используется «всего на 10%». В результате в паводок через гидроузлы проходит 80% годового стока, а потом «воды нет». Чтобы этого не было, нужно не надеяться на прогнозы синоптиков, а «регулировать, управлять» водой. Для этого нужны «системы водохранилищ», в то время как в России — «страшный дефицит водохранилищ». На Волге следствием этого является обмеление и раннее цветение реки, отсутствие полноценного судоходства.

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Не последнее значение в решении проблемы Волги и подъёма воды в водохранилищах имеет жилищная застройка её берегов. Не потому ли против поднятия отметки те, чьи особняки стоят на берегу Волги и их первыми захлестнёт волной?

«Клёва нет»: о рыбных ресурсах Волги

25 июня в Генпрокуратуре РФ прошло межведомственное совещание, на котором обсудили состояние биоресурсов и сферы рыболовства. Внимание было уделено и ситуации на Волге, которая в этом году обмелела настолько, что речные перевозки в ряде направлений были вынуждены приостановить, а ущерб рыболовной отрасли исчисляется миллиардами рублей.

Начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук на совещании отметил, что на Волге на сегодня складывается «крайне неблагоприятная ситуация». По оценкам рыбохозяйственных научных организаций, на сегодня уже потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, севрюги — на 40%, белуги — на 92%.

«Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли из-за прекращения доступа к нерестилищам», — уточнили на совещании.

После совещания эксперты из Нижнего Новгорода обсудили сложившуюся ситуацию, отметив, что после подобных заявлений надзорной инстанции рыбопропускной канал, запланированный в рамках гидроузла, выглядит особо цинично.

«Не клёвое место. В Генпрокуратуре РФ обсудили запасы рыбы в российских реках. На Волге картина удручающая. На этом фоне особенно цинично выглядит так называемый рыбопропускной канал в проекте нижегородского гидроузла. Непонятно, как именно осётр и белуга должны о нём узнать, если сельди, например, не удалось разобраться в системе волжских плотин и шлюзов», — горько шутит телеграм-канал «Нижегородский эксперт».

Напомним, ранее заместитель главы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Василий Соколов заявил, что ситуация с нерестом на Волге из-за обмеления реки может быть хуже, чем в 2015-м году, который считается самым неудачным в истории наблюдений.

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Чёрный список, утративших доверие

В федеральный реестр лиц, которые были уволены с должностей в связи с утратой доверия, попали 28 нижегородцев. При этом 20 из них — это депутаты из различных городов и районов региона. Есть в реестре и чиновники, главы образовательных учреждений. Уволены фигуранты реестра по разным причинам, но в целом связанным с нарушением антикоррупционного законодательства. Отличие лишь в том, была ли это взятка и уголовное дело, или же не подача декларации о доходах.

Не обошлось без «странностей». В июньском списке оказался ранее судимый депутат, умерший полгода назад — депутат Гагинского сельсовета Александр Ерышов, который был уволен 19 июня 2018 года. Газета «КП в Нижнем Новгороде» цитирует сотрудника сельсовета, куда издание позвонило узнать о том, где сегодня «служит» опальный депутат.

«Так Ерышов умер! Еще в декабре. Скоропостижно скончался», — цитирует издание, уточняя, что экс-депутат провинился в том, что не подал вовремя ежегодную декларацию о доходах и имуществе и прокурорским представлением был лишён мандата.

Полный перечень: В чёрный список уволенных после «утраты доверия» попали 28 нижегородцев

Заксобрание: скандал с должностью и доклад уполномоченного

На очередной сессии Заксобрания примечательны были два события. Первое — это отказ парламента в переходе на оплачиваемую должность депутата-коммуниста, который в апреле 2019 года неожиданно обошёл на выборах по одномандатному избирательному округу №21 депутата-единоросса.

Максиму Волкову, который является гендиректором ООО «Центр Новых Технологий «Реал-Инвест» и на выборах набрал 42,57% голосов, отказали в постоянной оплачиваемой работе депутатом. Он планирует оспорить данный отказ.

«Решение незаконное, на мой взгляд. Я буду обжаловать его не от партии, а от себя. Считаю, что мои права нарушены», — цитирует Волкова издание NewsNN.

Ещё одна важная тема повестки сессии — ежегодный доклад омбудсмена Надежды Отделкиной.

В прошлом году, по данным уполномоченного по правам человек в области, свыше половины письменных обращений нижегородцев были связаны с соблюдением социальных прав и прав человека в судебной и правоохранительной деятельности. Остаётся актуальным и право на жильё, количество обращений по которому выросло на 14% (с 264 в 2017 году до 301 в 2018 году). По вопросам социального обеспечения рост был с 136 до 198. Не уменьшается в последние годы и число обращений от иностранцев и лиц без гражданства по миграционной теме.

«За сухими цифрами статистики стоят конкретные истории и судьбы людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В сравнении с предыдущим годом количество обращений возросло на 10%, а в сравнении с 2016 годом — на 16%. Рост мы связываем с повышением правовой информированности населения и доступности обращения к омбудсмену, но не с тенденцией к увеличению нарушений прав граждан в регионе», — заявила омбудсмен.

На этой неделе регион также посетила и российский омбудсмен Татьяна Москалькова, визит которой совпал со скандалом. В нижегородском СИЗО умерла многодетная мать, которая была осуждена за квартирные махинации. В Нижнем Новгороде 61-летняя женщина пребывала с середины марта, до этого она полгода находилась в СИЗО Воронежа.

СИЗО, где умерла мать десятерых детей Наталья Ильина посетили российский омбудсмен и сотрудники аппарат регионального уполномоченного.

«В нижегородском СИЗО состояние женщины стало резко ухудшаться. По мнению родных погибшей, это произошло из-за плохих условий содержания. На последнее заседание Ильину в бессознательном состоянии принесли на матрасе. Несмотря на состояние обвиняемой и ходатайство адвокатов о госпитализации, суд продлил арест. Через неделю женщина умерла, по официальным данным, от сердечной недостаточности. Однако родственники и адвокат Ильиной уверены, что нарушением является сам факт ее нахождения под стражей из-за тяжёлого состояния здоровья», — отметили в пресс-службе аппарата Татьяны Москальковой.

На сегодня по этому делу проводится судебно-медицинская экспертиза.

Акценты экономики

На прошлой неделе депутаты в очередной раз откорректировали нижегородский бюджет, увеличив и расходную, и доходные части, нарастив ещё на 300 млн рублей дефицит. После этого бюджет-2019 имеет такие параметры: доходы выросли на порядка 3,3 млрд рублей — до 171,5 млрд рублей, расходы — на около 3,6 млрд рублей (до 182,4 млрд рублей).

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Из расходных обязательств бюджета также стоит отметить планы включения в нацпроект «Оздоровление Волги» строительства очистных сооружений в р. п. Вахтан и решение проблемы газоснабжения в Шахунье.

В Вахтане на сегодня нет очистных сооружений, а в р. п. Сява они сильно изношены, что негативно отражается на экологической ситуации. По словам нижегородского губернатора Глеба Никитина, по очистным в Сяве есть проектная документация, проект на сегодня анализируется, после чего будет принято решение либо о его актуализации, либо о разработке нового. Строительство новых очистных в Сяве запланировано в 2021 году, но региональному министерству энергетики и ЖКХ было поручено при условии наличия проектной документации обеспечить возможность финансирования данного мероприятия уже в 2020 году.

По Вахтану документация разработана и властям района дано поручение «оперативно направить заявку в региональное министерство ЖКХ и энергетики на включение разработки проектно-сметной документации в региональную адресную инвестиционную программу», а министерству работать над включением мероприятия в федеральный проект «Оздоровление Волги».

Газ в Шахунью также пообещали, ведь он необходим и для экономического развития района.

«Мы обязательно продолжим доработку решений для снабжения округа газом. На данный момент есть три пути решения проблемы. Первый — это стабильные поставки сжиженного газа на базе современных технологий. Второй — прокладка газопровода из Уренского района. Эти варианты возможно проработать с помощью инвесторов. Третий путь — прокладка газопровода Йошкар-Ола-Шаранга-Шахунья. Эту тему мы продолжим обсуждать с «Газпромом», — заявил губернатор.

Также на прошлой неделе в Нижегородской области увеличили меры поддержки обманутых дольщиков. Поправки в региональный закон расширяют перечень случаев, когда строительство проблемного дома может быть завершено инвестором, выбранном на конкурсе и принявшем на себя обязательства по достройке. До внесения изменений процедура могла быть применена только к проблемным недостроям.

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Напомним, в регионе на сегодня есть сложности с достройкой 112 домов, из них 81 дом официально признан проблемным.

Актив Дерипаски: а что там с «ГАЗом»?

ПАО «ГАЗ», которое в последние месяцы не сходит из медиаповестки в связи с просьбами руководства к правительству РФ выделить госпомощь в размере порядка 30 млрд рублей и антисанкционным флешмобом, 27 июня провёло общее собрание акционеров.

Напомним, владелец ПАО, российский миллиардер Олег Дерипаска попал в санкционный список США год назад. Это отразилось и на компании, с которой прекратились некоторые контракты. А руководство ПАО и вовсе говорит, что без госпомощи компанию ждёт дефолт, спад производства примерно на 40% уже во второй половине 2019 года. На просьбу о помощи вице-премьер РФ Дмитрий Козак ответил, что власти готовы помогать группе «в пределах разумного». Рабочие «ГАЗ» также провели в июне митинг против санкций под посольством США в Москве, говоря, что они бьют по 40 тысячам рабочих ГАЗ и 400 тысячам рабочих индустрии.

Последнее между тем не помешало на собрании принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям. Официальное сообщение компании гласило, что владельцам данных акций, на которые приходится 1 453 500 штук, выплатят доход — 5 697 720 рублей:

«Утвердить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2018 финансового года в размере три рубля 92 копейки на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2018 год не выплачивать. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ».

Не лишним будет напомнить, что 6 июля у ПАО — Час Х. Если до этой даты санкции не снимут или не продлят изъятие из санкционного режима, то «санкции США будут в полной мере распространяться на ПАО ГАЗ совместно с его дочерними компаниями».

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Садоводам выставили «мусорный» счёт почти на 3 млрд рублей

Скандальная ситуация сложилась в садовом товариществе «Родник». Здесь много лет складировался мусор на несанкционированной свалке. Садоводам в итоге насчитали колоссальный ущерб — 2,8 млрд рублей. После того, как скандал развился и в нижегородских СМИ стало фигурировать, что с пенсионеров-садоводов требуют миллиарды, департамент Росприроднадзора по ПФО провёл брифинг по ситуации.

По словам заместителя начальника ведомства Владислава Иванова, на сегодня полностью завершена работа по расчету вреда, причиненного окружающей среде, и собственники получили претензионные письма. Проблеме — много лет, для её решения «к административной ответственности привлекались должностные и физические лица, выдавались представления об устранении выявленных нарушений, однако к конечному результату — ликвидации свалки и рекультивации земельного участка данные действия не привели».

В итоге участок в 2,2 га оказался завален отходами, которые относятся к IV классу опасности, в основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов. Всего было выявлено 38 участков общей площадью 1,2 га, которыми владеют пять физлиц. Расчет вреда производился индивидуально по каждому участку.

«Департаментом в адрес собственников были направлены претензионные письма с предложением в добровольном порядке возместить причинённый вред. Суммы в претензионных письмах указаны значительные — от 15 до 400 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Иванов отметил, что «шаг был предпринят осознанно, предполагая бурную реакцию со стороны собственников земельных участков». Дальше спор перейдёт в судебную плоскость, куда планирует обратиться ведомство, уже готовятся необходимые документы.

Пожар на «ГАЗ»

Неделя не обошлась без происшествий. В медно-литейном цехе ОАО «ГАЗ» 28 июня 2019 года, по предварительным данным, произошло замыкание в резервной конденсаторной установке, что вызвало пожар. Площадь возгорания составила 300 кв. м, жертв и пострадавших удалось избежать, несмотря на разгар рабочего дня.

На сегодня на предприятии работает техническая комиссия, которая и выяснит окончательную причину пожара.

«Нарушение работы технологического оборудования не отразилось на производственном процессе цеха», — отметили на заводе.

В Управлении МЧС уточнили, что «эвакуация сотрудников предприятия была проведена до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений».

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