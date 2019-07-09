Москва, 9 июля, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Москва заняла третью строчку с списке стран по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi. Столица России обогнала Нью-Йорк, Лондон и Токио, сообщается на портале мэра Москвы.

Wi-Fi

На первом месте находится Сингапур — 20 тыс. точек доступа Wi-Fi, на втором корейском Сеул — 8,7 тыс. В Москве действует 7,3 тыс. точек.

Только за 2018 год российская столица почти вдвое увеличила количество общедоступных точек Wi-Fi.

Читайте также: В Москве бесплатный Wi-Fi вышел за пределы Садового кольца

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве бесплатный Wi-Fi есть на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров.

Ранее на эту тему: Около 470 стел-навигаторов в Москве начнут раздавать бесплатный Wi-Fi